اعتقال 22 ارهابياً بإقليم كردستان في 2022

أعلن جهاز مكافحة الارهاب الاتحادي عن اعتقال 22 ارهابيا في اقليم كورستان خلال العام 2022، مشيرا الى ان هذه العمليات تمت بناء على التنسيق المسبق وتبادل المعلومات بين الجهاز الاتحادي والاخر الذي في إقليم كوردستان.

وصرح المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان ان “للجهاز عمليات مختلفة في العراق تمكن خلالها من قتل 9 ارهابيين داخل كهف متحصنينن به”، مضيفا ان الجهاز “دأب على متابعة فلول تنظيم داعش في العراق”.

وقتل “أكثر من 19 ارهابيا في اماكن مختلفة من العراق، والقي القبض على والي جنوب بغداد وامير كتيبة الزرقاويين بالتعاون مع جهاز مكافحة ارهاب اقليم كوردستان”، حسب النعمان الذي قال ان هذا دليل على “قوة التنسيق بين الجهازين، في بغداد، واربيل”.

واشار الى ان “عملية الانزال الجوي في حدود كركوك قتل فيها ارهابي وتم اعتقال اخر”، مضيفا ان لدى الارهابي المعتقل “معلومات مهمة تؤدي الى اعتقال الارهابيين الذين يعملون معه”.

ولدى جهاز مكافحة الارهاب الاتحادي “تنسيق مسبق وتبادل للمعلومات اثناء خروج الارهابي من العراق الى سوريا”، وفقا للمتحدث الرسمي الذي اكد “نحن نتعاون في هذه المعلومات مع جهاز مكافحة ارهاب اقليم كوردستان، فتم القاء القبض عليه بسهولة لوجود هذا التنسيق”.

يشار الى ان عملية مشتركة بين بغداد واربيل والتحالف الدولي أطاحت بإرهابي معروف بـ”أمير كتيبة الزرقاوي” كان يتردد ما بين العراق وسوريا.

وابدى الجهاز الاتحادي عن رضاه وفرحه لـ”التنسيق والتفاهم والنية الصادقة بين الجهاز الاتحادي والذي في اقليم كوردستان، بشأن طرد الارهابيين في اقليم كوردستنان والعراق”، وفقا للنعمان.

وستشهد الفترة المقبلة تدريبا مشتركا في بغداد بين جهاز مكافحة الارهاب الاتحادي، والذي في اربيل، حسب المتحدث الرسمي الذي اعرب عن رضاه الشديد لـ”التفاهم والتعاون سواء مع جهاز مكافحة ارهاب اقليم كوردستان او الاسايش او المخابرات”.

واكد على وجود تبادل للمعلومات بين الجهازين في بغداد واربيل “نرسل لهم المعلومات ويتم التعامل من قبلهم بسهولة” مع الارهابيين.

صباح النعمان لفت الى “اعتقال 22 ارهابيا كانوا مختبئين في اقليم كوردستان”، موضحا انه تم اعتقالهم “بناء على تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباري بين اقليم كوردستان وبغداد منذ بداية السنة 2022 ولغاية الان”.

وتمكنت مديريتا مكافحة الارهاب في بغداد واربيل بالتنسيق مع التحالف الدولي من القاء القبض على أمير كتيبة الزرقاوي في جنوب غرب بغداد.

وذكر بيان صادر عن جهاز مكافحة الارهاب العراقي انه “إستنادا الىى توجيه القائد العام للقوات المسلحة وبمُتابعة شخصية من قبل الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت سلسلة عمليات نوعية”.

وخلال هذه العمليات تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب صباح الخميس”من مباغتة العدو ونصب كمين محكم له في قرية العواشرة بمُحافظة كركوك بعد أن نفذت قواتنا إنزالا جويا بالقرب من تلال حمرين”، حسب البيان الذي أضاف ان رجال المكافحة “تمكنوا من قنص أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على آخر بعد أن سلم نفسه أثناء الأشتباك وتبين بأنه أحد مسؤولي العلاقات في قاطع داقوق”.

وأسفرت عملية أخرى داخل محافظة كركوك عن “إلقاء القبض على (5) إرهابيين من بينهم أربعة من جنسيات مختلفة”.

وفي عملية منفصلة استطاع عناصر جهاز مكافحة الارهاب “القبض على هدف مُهم كان يروم الدخول للعاصمة عن طريق سيطرة الصقور كما وأُطيح بآخر في قضاء أبو غريب”، وفقا للبيان.

وتمكنت مديرية مُكافحة إرهاب بغداد وأربيل بالتنسيق مع التحالُف الدولي من القبض على “الارهابي محمد الزوبعي المكنى (أبو عزام/ أبو سيف) والذي يشغل منصب أمير كتيبة الزرقاوي في مناطق جنوب غرب بغداد والذي كان يتردد بين العراق وسوريا”، حسب البيان الذي اكد ان المتهم “ادلى بمعلومات هامة للغاية”.