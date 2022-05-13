لليوم الـ 14 .. لا وفيات بـ «كورونا» في إقليم كوردستان

سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بيان للوزارة، قال إنها أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 2026 فحصا، كشفت 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

موضحاً ، أن 35 من المرضى بالفيروس تماثلوا للشفاء، ، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في مؤشر على انحسار واضح لتأثير الفيروس خلال الايام الماضية.

مردفاً ، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 437705 منذ ظهور الوباء في الإقليم ، بينها 7450 وفاة، و 429877 حالة شفاء.