مايو 13, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وفد من البيشمركة والجيش العراقي يزور الولايات المتحدة غداً السبت

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فى :أخبار عــامة
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وفد من البيشمركة والجيش العراقي يزور الولايات المتحدة غداً السبت

يبدأ وفد من وزارة البيشمركة والجيش العراقي يوم غد السبت زيارة إلى الولايات المتحدة، وذلك بدعوة رسمية من القيادة المركزية الأمريكية.

وقال مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة العميد عثمان محمد في حديث لكوردستان 24، إنه “بناءً على دعوة رسمية من القيادة المركزية للقوات الأمريكية، سيتوجه وفد من خلية الإعلام الأمني، ممثلاً لقوات البيشمركة والجيش العراقي، إلى أمريكا يوم غد السبت”.

وأضاف أن الوفد يتألف من خمسة أعضاء من خلية الإعلام الأمني، وسيزور القيادة المركزية للقوات الأمريكية وعدداً من المؤسسات الأخرى.

وأشار عثمان إلى أن واشنطن تقدم مساعدات إلى قوات البيشمركة والجيش العراقي في شتى المجالات، ولا سيما الجانب الإعلامي وسبل التصدي لداعش ومكافحة التطرف.

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