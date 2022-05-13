(صور) لأول مرة في الإقليم.. دهوك تستقطب السائحين بـ”الأكلات الكوردية” وتعمل للوصول إلى العالمية

أعلنت مديرية سياحة دهوك، يوم الجمعة، تنظيم مهرجان للمأكولات الكوردية بمشاركة شركات سياحة وأغذية من كافة مناطق الإقليم لاستقطاب السائحين وتنشيط الحركة السياحية.

وقال مدير سياحة دهوك خيري علي لوكالة شفق نيوز؛ انه “تم افتتاح، اليوم، ولأول مرة في الإقليم مهرجان خاص بالمأكولات الكوردية على حدائق متنزه تحسين طه في دهوك”.

وأضاف علي أن “المهرجان تم بمشاركة 30 شركة متخصصة بالأغذية والسياحة من كافة مناطق إقليم كوردستان”، مبيناً أن “الهدف منه استقطاب السائحين عبر عرض الاكلات الكوردية والمواد الطبيعية المستخدمة فيها حيث تم عرض أكثر من 300 مادة متنوعة من المأكولات في المهرجان”.

وأكد مدير سياحة دهوك ان “المهرجان في العام القادم سيشهد مشاركة شركات أجنبية”.