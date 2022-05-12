مرور كوردستان تجري تعديلاً على لوحات تسجيل السيارات الجديدة

مديرية المرور بإقليم كوردستان تجري تعديلاً على لوحات تسجيل السيارات الجديدة

أعلن المتحدث باسم مديرية مرور اربيل عاصمة اقليم كوردستان المقدم فاضل حاجي، يوم الخميس، حل مشكلة لوحات تسجيل السيارات الجديدة والمتمثلة بحجمها الصغير.

وقال حاجي في بيان اليوم، ان مديرية المرور العامة في الإقليم عالجت المشكلة بتوسيع حجم اللوحة، مشيرا إلى أن العمل بالشكل الجديد للوحات السيارات سيتم البدء به اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت محافظات اقليم كوردستان قد باشرت نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد.

يذكر أن مديريَّة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اعلنت في وقت سابق، عزمها ابرام عقد مع شركة عالمية لتنفيذ مشروع توحيد لوحات المركبات باللغة الانكليزية بالتنسيق مع اقليم كوردستان.