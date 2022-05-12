حكومة إقليم كوردستان تخصص 21 مليار دينار لمشروع ماء في اربيل

أعلنت وزارة البلديات والسياحة، يوم الخميس، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وافق على تخصيص مبلغ مالي مقداره 21 مليار دينار عراقي لتنفيذ مشروع حماية الأنبوب الناقل لمشروع ماء الافراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير لتحسين عملية إنتاج وتوزيع مياه الشرب على المواطنين في أربيل.

وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ سيتم إنفاقه من الميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة على مشروع حماية خط أنابيب مياه الإفراز الثالث.

وكانت الوزارة قد اعلنت نهاية شهر نيسان/ابريل الماضي موافقتها على إنفاق قرابة خمسة مليارات دينار عراقي من ميزانيتها الاعتيادية المخصص من قبل مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة نقص المياه في اربيل.

وخصصت حكومة اقليم كوردستان، مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، أكثر من 7 مليارات دينار لحل مشكلة مياه الشرب في اربيل.

وقالت حكومة الاقليم في بيان، إنه بأمر من مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان تم تخصيص اكثر من 7.5 مليارات دينار لحل مشكلة مياه شرب للمنازل.

وأوضح البيان، أن الاموال خصصت أيضاً لحفر آبار جديدة لمياه الشرب في محافظة اربيل وضواحيها في موسم الصيف لهذا العام.