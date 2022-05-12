رئيس الوزراء اليوناني يعتزم زيارة إقليم كوردستان

صرح عضو البرلمان اليوناني والسكرتير الدولي للحزب الديمقراطي الجديد اليوناني الحاكم، ناستاسيوس هادجفاسيليو، بأن رئيس الوزراء اليوناني سيزور إقليم كوردستان بهدف تنمية العلاقات الثنائية في مجال الطاقة.

وكانت بيام سربست وبجار زبير قد زارا العاصمة اليونانية أثينا ممثلين عن شبكة رووداو الإعلامية ضمن وفد صحفي تلبية لدعوة من القنصل اليوناني في أربيل، حيث اجتمع الوفد يوم الأربعاء (11 أيار 2022) مع برلمانيين من الكتل البرلمانية الأربع في البرلمان اليوناني.

الحزب الديمقراطي الجديد هو أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان اليوناني، واجتمع وفد رووداو مع كتلته البرلمانية، ولدى الحزب المذكور 157 مقعداً في البرلمان وينتمي إليه رئيس الوزراء اليوناني.

وقال عضو البرلمان اليوناني من كتلة الحزب الديمقراطي الجديد، ناستاسيوس هادجفاسيليو، خلال الاجتماع: “الدول الأوروبية، ومنها اليونان، تعاني حالياً من مشكلة في استيراد الطاقة نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا، واليونان تستورد 44% من احتياجاتها للطاقة من روسيا، وأوروبا تبحث حالياً عن بدائل للطاقة الروسية”.

وأضاف ناستاسيوس هادجفاسيليو: “لليونان علاقات صداقة قوية مع إقليم كوردستان، وقد اجتمع المسؤولون اليونانيون مع رئيس وزراء إقليم كوردستان ونائبه، كما أن رئيس الوزراء اليوناني ينوي زيارة أربيل والاجتماع مع المسؤولين في إقليم كردستان بهدف توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان”.

وأردف عضو البرلمان اليوناني من كتلة الحزب الديمقراطي الجديد: “ترى اليونان أن إقليم كوردستان ملائم وموضع ثقة ليكون مصدراً للطاقة للأسواق الأوروبية وإذا أثبت إقليم كوردستان قدرته على أن يصبح مصدراً للطاقة الجيدة، فلن تعارض أي دولة أوروبية الاتفاق مع إقليم كوردستان”.

وأشار ناستاسيوس هادجفاسيليو إلى أن إقليم كوردستان ليس الجهو الوحيدة، بل أن الحكومة اليونانية تؤيد أي مشروع أو مكان يمكن أن يزود أوروبا بالطاقة سواء أكان في أفريقيا أو في الشرق الأوسط”.

وعندما سألت مراسلة رووداو، بيام سربست، ناستاسيوس هادجفاسيليو: هل بإمكانكم استيراد الطاقة من إقليم كوردستان بدون تركيا التي هي الممر لاستيراد الطاقة إلى تركيا؟ أجاب بالقول: “تركيا عقبة أخرى كبيرة ونحن نفكر الآن في بديل عن تركيا أيضاً”.

الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة الروسية إلى أوروبا إلى الضعف، فبينما كانت تكاليف استيراد الطاقة الروسية في العام 2021، تبلغ 12.5 مليار دولار في الشهر، ارتفعت هذه التكاليف إلى نحو 23 مليار دولار شهرياً.

وبينما تستورد أوروبا حالياً مليونين و378 ألف برميل نفط من روسيا يومياً، يبحث الاتحاد الأوروبي عن بديل لروسيا للحصول على الغاز الطبيعي، وفي هذه الأثناء يعمل إقليم كوردستان منذ نحو 15 سنة على الاستثمار في الغاز الطبيعي وينتج حالياً نحو 500 مليون قدم مكعب منه يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج بحلول السنة القادمة بمقدار 250 مليون قدم مكعب.