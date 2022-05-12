انطلاق عملية عسكرية مشتركة بين البيشمركة والجيش لملاحقة فلول داعش في ‹المتنازع عليها›

انطلقت عمليات عسكرية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، اليوم الخميس، في منطقة داوده التابعة لقضاء طوزخورماتو (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى).

وهاب أحمد، مدير ناحية زنانه الواقعة في منطقة داوده قال في تصريح لـ(باسنيوز): “انطلقت عمليات عسكرية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، اليوم ضد فلول داعش في حدود قرية پەلكانه في منطقة داوده”.

واضاف “ان العملية العسكرية جاءت بعد اجتماعات بين القادة العسكريين من قوات البيشمركة والجيش العراقي”.

يذكر ان منطقة داوده وهي من المناطق المتنازع عليها تضم اكثر من 50 قرية كوردية، وبعد أحداث 16 أكتوبر 2017، سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على غالبية هذه المناطق، بعد هجوم غير مبرر أعقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كوردستان وحظي بتأييد منقطع النظير، ومن ثم انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية الأخرى من هذه المناطق.

وبعد هذا التاريخ، عاود داعش نشاطه وتحركاته في هذه المناطق، وكثف من هجماته على المدنيين والقوات الأمنية، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.