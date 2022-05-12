شرطة نينوى: العثور على جثة شاب منحوراً

أعلن مدير شرطة نينوى عن العثور قبل ظهر يوم الأربعاء (11 أيار 2022)، على جثة شاب منحور في واحد من متنزهات المدينة، وأن “التحقيق في الحادث قد بدأ”.

وصرح مدير شرطة محافظة نينوى، اللواء ليث الحمداني، أن “الشاب اسمه عدنان نشوان سليمان ويبلغ من العمر 20 سنة، وهو من سكان قرية عمر قابجي التابعة لناحية بعشيقة، وقد عثر على جثته مقطوعة الرأس في الساعة 11:00 صباحاً”.

وحسب مدير شرطة نينوى، ظهر من أقوال ذوي الشاب القتيل أنهم “ليست لديهم مشاكل مع أحد”، مضيفاً أن الجثة نقلت إلى الطب العدلي في نينوى.

وأشار اللواء الحمداني إلى أن هذا الحادث هو الأول من نوعه منذ انتهاء حرب داعش، وقال إن الجريمة نفذت بطريقة “تم فيها فصل رأس الضحية عن جسده تماماً”.

وبدأت الشرطة التحقيق في الحادث، وذكر مدير شرطة نينوى أنهم سيعلنون عن المزيد من التفاصيل لوسائل الإعلام في الفترة المقبلة.

وتشير معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية أن والد الضحية، نشوان سليمان، اختطف في السابق من قبل مسلحي داعش ولا يزال مجهول المصير.