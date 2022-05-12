اصابة 14 شخصاً بانفجار في مقهى بالسليمانية

أدى انفجار منظومة غاز في مقهى بشارع سالم في مدينة السليمانية، فجر اليوم الخميس (12 أيار 2022)، إلى إصابة 14 شخصاً جراح بعضهم خطيرة.



وصرح المتحدث باسم صحة السليمانية، سامان لطيف، بأن عدد الجرحى بلغ 14 شخصاً حالاتهم الصحية مستقرة، وقد غادر أربعة منهم المستشفى لأن إصاباتهم كانت طفيفة، وهناك أربعة آخرون بحاجة إلى عمليات جراحية.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في السليمانية، بيشوا بختيار، إلى أن فرق الدفاع المدني تبحث تحت أنقاض المقهى للتأكد من عدم وجود أحد تحتها.

وقال شاهد عيان ساهم في إنقاذ بعض المصابين إنه أنقذ ستة أشخاص بينهم امرأة، وأن “أحدهم كان فاقداً للوعي حيث كانت رأسه تحت قطعة حديد”.

انفجار منظومة الغاز أدى إلى حريق في المبنى تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وأشار مراسل رووداو إلى سماع دوي انفجار أول الأمر في عدد من الأحياء القريبة من المقهى، وتشير المعلومات إلى وجود أم وطفلها ذي الثلاث سنوات بين الجرحى.

وقد أدى الحادث إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المباني والبيوت إضافة إلى مبنى المقهى، والعمل جار على تخمين الأضرار.