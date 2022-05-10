المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى ضد رئيسة برلمان اقليم كوردستان

تنظر المحكمة الاتحادية العليا العراقية في دعوى قضائية رفعها اتحاد الغرف التجارية العراقية ضد رئيسة برلمان كوردستان، ريواز فائق، بخصوص تعديل مادة قانونية تتعلق بتسجيل الشركات.

تجتمع المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الثلاثاء (10 أيار 2022) للنظر في دعوى رفعها رئيس الغرف التجارية العراقية ضد رئيسة برلمان كوردستان، بعد تأجيل جلسة المحكمة بخصوص هذه الدعوى في (5 نيسان 2022).

الدعوى هي ضد تعديل المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان، في العام 2021 من قبل برلمان كوردستان.

وحسب التعديل المذكور يجب على اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان نقل كامل سجلاتها وقواعد بياناتها ومعلوماتها المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان.

المستشار القانوني في برلمان كوردستان، دانا دارا، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن مشكلة هذا التعديل تكمن في أن الشركات التي تسجل في العراق، عليها في حال أرادت فتح فروع لها في إقليم كوردستان، أن تتقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، كما أن التعديل “سحب الكثير من الصلاحيات” من الغرف التجارية في إقليم كوردستان.

وأضاف دانا دارا: “بما أن الدعوى مرفوعة ضد رئيس برلمان كوردستان إضافة إلى منصبها، يمكن أن يحضر جلسة المحاكمة وكيل قانوني عنها”.

وقضى التعديل المذكور بقيام اتحاد الغرف التجارية بتحويل سجلاته وبياناته المتعلقة بهذا الشأن إلى وزارة التجارة والصناعة خلال فترة 30 يوماً من دخول التعديل حيز التنفيذ.

وقال رئيس غرفة تجارة السليمانية، سيروان محمد، لشبكة رووداو الإعلامية: “كانت لنا زيارة إلى برلمان كوردستان لحل هذه المشكلة… وبموجب التعديل المذكور فإنه في حال تسجيل شركة في إقليم كوردستان، وبما أنها لن تسجل في نظام تسجيل الغرف التجارية العراقية، قد يتم تسجيل شركة أخرى بنفس الاسم في المركز”.