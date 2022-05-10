خلال 3 أشهر .. مصرع 82 شخصاً وإصابة 1478 بحوادث سير في إقليم كوردستان

كشفت مديرية المرور العامة باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن احصائية 3 اشهر الاولى من العام 2022 لحوادث المرور، مشيرة الى انه وفق الاحصائية، فان اعلى معدلات الحوادث والوفيات قد سجلت في محافظة السليمانية.

وذكرت المديرية في بيان انه “وفق احصائيات مديرية المرور العامة باقليم كوردستان، فانه خلال الثلاثة اشهر الاولى من هذا العام تم تسجيل 862 حادثا مروريا في مدن اقليم كوردستان”.

واضافت، “ان 1478 شخصا اصيبوا و82 شخصا لقوا مصرعهم في تلك الحوادث”.

مبينةً بأنه ” في العاصمة أربيل تم تسجيل (195 حادث مروري، الاصابات 164، الوفيات 20) ، اما في محافظة السليمانية فقد تم تسجيل (225 حادثاً مروريا ، الاصابات 739 ، الوفيات 25)، وفي محافظة دهوك تم تسجيل (222 حادثاً مروريا ، الاصابات 229 ، الوفيات 16)”.

مشيرة الى ان “محافظة حلبجة سجلت (19 حادث مروري، الاصابات 16، ولا توجد وفيات) ، وفي ادارة سوران المستقلة تم تسجيل (57 حادث مروري، الاصابات 46، الوفيات 4) ، اما في ادارة گرميان فقد تم تسجيل (85 حادثاً مروريا ، الاصابات 129 ، الوفيات 12)، وفي ادارة راپەرين فقد تم تسجيل (59 حادثاً مروريا ، الاصابات 85 ، الوفيات 4) ” .

ويرجع السبب الرئيس لإزدياد الحوادث الى عدم التزام سائقي المركبات بالقوانين المرورية والوقوف عند الاشارات والخروج عن السرعة المقررة والتي تؤدي في النهاية الى حوادث مروعة .