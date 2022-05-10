تسجيل أول إصابة بـ”الحمى النزفية” في أربيل

بعد ازدياد عدد الاصابات في مناطق وسط وجنوب العراق، كشف مدير عام صحة أربيل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالحمى النزفية بالعاصمة أربيل .

وقال مدير عام صحة أربيل د. دلوفان محمد صالح، في تصريح صحفي إنه “تم تسجيل أول حالة لإصابة بالحمى النزفية في العاصمة أربيل”.

واضاف ” أصيب بها شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو الآن تحت الرعاية الطبية”.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد اعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 55 حالة في عموم العراق.

وكانت آخر إحصائية للوزارة تشير الى 5 وفيات و40 حالة إصابة بالمرض.

يذكر ان مرض الحمى النزفية هو مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به الى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، و ينتقل عبر الماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.