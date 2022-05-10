حددت غرامة للمخالفين .. المرور العراقية تتوعد من لايرتدي حزام الامان

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة 50 ألف دينار على مخالفة عدم ارتداء حزام الامان.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “بأمر وتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبأشراف مباشر وميداني من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، ستقوم مديرية المرور العامة بتشديد أجراءات المحاسبة حول (عدم ارتداء حزام الامان) أبتداءا من يوم السبت القادم”.

وأضاف البيان ان “ذلك جاء بحسب ماجاء وفق المادة (25/ ثالثاً/ هـ ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والتي تنص على ان يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار عراقي في حال (عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق)”.