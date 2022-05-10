تصريحات قيادية في PKK حول «الكونفدرالية» في العراق تثير سخرية الناشطين الكورد

سخر مراقبون وناشطون كورد على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات قيادية بارزة في حزب العمال الكوردستاني PKK حول طرح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الكونفدرالية كحل لمشاكل العراق.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أكد في تصريحات خلال زيارته إلى بريطانيا، أن تطبيق نظام الكونفدرالية في العراق سيمنح المكونات قوة أكثر، وأنه ينبغي أن يصب نظام الحكم في العراق في مصلحة المكونات، وأن تكون مصلحة العراق أولوية وأهم من مصلحة باقي البلدان.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكوردستاني (KCK‎) بسي هوزات في تصريحات إعلامية، إن «طرح الكونفدرالية هو تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة»، ما أثار تعجب وسخط الناشطين الكورد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على تصريح هوزات، سخر الحقوقي والكاتب الكوردي حسين جلبي على صفحته في ‹فيس بوك› قائلاً: «نعم، ويجب علينا الانضمام لهفال بسي وحزبها العمالي التركي؛ لمحاربة مسرور بارزاني للحفاظ على وحدة العراق».

فيما تساءل الناشط الإعلامي راشد الأحمد على صفحته في ‹فيس بوك› بالقول: «حدا يفهمنا يرحم أمواتكم, المدموزيل (بسي) شو بدها يا أخي!».

في حين قال منال حسكو في منشور على صفحته في ‹فيس بوك›: «المضحك المبكي ..حقا لم نعد نعرف كيف وبأي أسلوب أو طريقة نزيل الغشاء عن عيون المغررين والمخدوعين بأفكار وأعمال هذا التنظيم الذي أصبح يفتخر وعلى العلن وفي وضع النهار..بعدائه للكورد والقضية الكوردية».

مضيفا «بسي هوزات وفي مقابلة لها تتهم مسرور بارزاني بتقسيم العراق إلى دويلات صغيرة وهم يحاولون بكل السبل منع ذلك؟!».

وكان مسرور بارزاني قد شارك على هامش زيارته الرسمية إلى بريطانيا، في 20 من الشهر الماضي، في ندوة بالمعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس (Chatham House)، تطرق خلالها الى جملة مسائل سياسية واقتصادية، منها العلاقات بين أربيل وبغداد، وقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا الأخير بشأن تصدير نفط كوردستان والتحديات والعقبات التي تحول دون عملية الإصلاح في إقليم كوردستان، والوضع في العراق والمنطقة والعالم وموضوع الطاقة.