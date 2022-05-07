اقليم كوردستان.. انخفاض الاصابات بكورونا ولا وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت 2022/5/7، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (2597 فحصاً جديداً)

• (1788) اربيل

• (346) السليمانية

• (430) دهوك

• (3) حلبجة

• (0) كرميان

• (30) رابرين

2. الاصابات: (14 اصابة جديدة)

• (13) اربيل

• (0) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (25 حالة شفاء جديدة)

• (13) اربيل

• (1) السليمانية

• (11) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (0 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.