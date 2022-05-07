اقليم كوردستان.. انخفاض الاصابات بكورونا ولا وفيات جديدة
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت 2022/5/7، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (2597 فحصاً جديداً)
• (1788) اربيل
• (346) السليمانية
• (430) دهوك
• (3) حلبجة
• (0) كرميان
• (30) رابرين
2. الاصابات: (14 اصابة جديدة)
• (13) اربيل
• (0) السليمانية
• (1) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (25 حالة شفاء جديدة)
• (13) اربيل
• (1) السليمانية
• (11) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (0 حالة وفاة)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.