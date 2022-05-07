صرف مخصصات طلاب جامعات ومعاهد اقليم كوردستان

من المقرر صرف مخصصات طلاب جامعات ومعاهد اقليم كوردستان لشهر آذار المنصرم خلال الاسبوع الجاري.



وكانت حكومة اقليم كوردستان قد قررت في وقت سابق، صرف مبلغ 60 الف دينار للطلاب خارج المدن و40 دينار للطلاب داخل المدن.

جاء ذلك بعد احتجاجات طلاب جامعات ومعاهد السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان وكوية وجمجمال ومناطق اخرى، ومطالبتهم بمخصصاتهم المالية وتوفير المستلزمات،وبعد جهود كبيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني وبافل جلال طالباني في دعم مطالب الطلاب الجامعيين وتوفير المستلزمات الضرورية لانجاح السنة الدراسية وشملت تخصيصات مالية ومعالجة مشاكل الاقسام الداخلية وسلسلة اجتماعات مطولة عقدها بافل جلال طالباني مع ممثلي جامعات ومعاهد اقليم كوردستان.