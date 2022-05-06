شرطة دهوك تؤكد مصرع سائح دنماركي بانفجار عبوة ناسفة

اصدرت شرطة دهوك بياناً اليوم بشأن انفجار عبوة ناسفة يوم أمس الخميس (5 أيار 2022)، أدت لوفاة سائح دانماركي، مشيرةً إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت على سائق دراجة دانماركي كانت مزروعة من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني”.

وقالت شرطة دهوك في بيان اليوم الجمعة (6 أيار 2022) إنه “في الأيام القليلة الماضية، وصل سائحان إلى إقليم كوردستان بالدراجة عبر معبر سرزيري الحدودي، لكن عندما حاولا التوجه إلى العمادية، انفجرت عبوة على سائق دراجة دانماركي منهما وعلى إثرها فقد حياته”.

وبحسب البيان فإن اسم السائح الذي فقد حياته توروبيون ويبلغ من العمر 28 عاما.

وقالت شرطة دهوك إنها فتحت تحقيقا في الحادث وكشف التحقيق أنه “العبوة التي انفجرت زرعت من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني”، مضيفاً أن ذلك “بهدف زعزعة استقرار إقليم كوردستان”.

ووصفت شرطة دهوك الحادث بأنه عمل “تخريبي”، كما حثت المواطنين والسياح على عدم الذهاب إلى الأماكن المشكوك بها، إذا ارادوا قضاء وقتاً ممتعاً بالسياحة في إقليم كوردستان.

من جانبها أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الدنماركية وفاة مواطن دانماركي في إقليم كوردستان.

وانفجرت عبوة ناسفة يوم امس على سائق دراجة دانماركي بين قريتي باروخي وكامبيركي فأصيب بجراح، وبعد مرور ساعات على الحادث أعلن مصدر من مستشفى كاني ماسي، أن سائق الدراجة فارق الحياة.

مدير إدارة مستشفى كاني ماسي أحمد أدني، أعلن الخميس، أن عبوة ناسفة انفجرت على سائق دراجة دانماركي بالقرب من قريتي باروخي وكامبيركي.

وتوفي سائق الدراجة الدانماركي بعد ساعات قليلة، حسبما قال مصدر في مستشفى كاني ماسي لشيكة رووداو الإعلامية، وطلب عدم الكشف عن اسمه.

وكان مدير إدارة مستشفى كاني ماسي، أحمد أدني، أن مواطنين دانماركيين دخلا أراضي إقليم كردستان من معبر سرزيري على الحدود التركية، وضلا طريقهما بين كاني ماسي والعمادية وسلكا طريقاً مهجوراً منذ سنوات بسبب حرب تركيا وبي كا كا. وانفجرت عبوة ناسفة على أحدهما فاستنجد الآخر بالأهالي.

كما وجه مدير فرقة النجدة 122 في دهوك هيثم بربهاري اثنتين من فرقهم إلى موقع الحادث.

السائحان هما توروبيون هاوبرو ويوهانس ويليام، وبحسب تصريحات مدير إدارة مستشفى كاني ماسي، أحمد أدني، فإن العبوة انفجرت على أحدهما حينما كان يقود دراجة هوائية، فيما قام الآخر بطلب النجدة من الأهالي لإنقاذ رفيقه، الذين هبّوا لإسعافه.