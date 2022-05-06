اقليم كوردستان يسجل 34 اصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة 2022/5/6، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (2241 فحصاً جديداً)
• (1726) اربيل
• (47) السليمانية
• (454) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (14) رابرين
2. الاصابات: (34 اصابة جديدة)
• (16) اربيل
• (14) السليمانية
• (4) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (31 حالة شفاء جديدة)
• (16) اربيل
• (10) السليمانية
• (4) دهوك
• (0) حلبجة
• (1) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (0 حالة وفاة)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.