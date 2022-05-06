اقليم كوردستان يسجل 34 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة 2022/5/6، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (2241 فحصاً جديداً)

• (1726) اربيل

• (47) السليمانية

• (454) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (14) رابرين

2. الاصابات: (34 اصابة جديدة)

• (16) اربيل

• (14) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (31 حالة شفاء جديدة)

• (16) اربيل

• (10) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (0 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.