مايو 03, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

جمع السنة وسيجمع الشيعة.. الديمقراطي الكردستاني يكشف عن مبادرة يطرحها زعيمه لحل الانسداد

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فى :أخبار عــامة
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جمع السنة وسيجمع الشيعة.. الديمقراطي الكردستاني يكشف عن مبادرة يطرحها زعيمه لحل الانسداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة سيطرحها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني على القوى الشيعية.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن “المبادرة تهدف لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الشيعية وإنهاء حالة الإنسداد السياسي في البلاد”.

وأضاف أن “بارزاني كانت له مبادرة بجمع القوى السنية، ونعتقد بأن أصل المشكلة هو داخل البيت الشيعي”.

وأكد أن “مبادرة بارزاني ستطرح على التيار الصدري والإطار التنسيقي”.

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