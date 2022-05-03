ما حقيقة موجة الغبار الهائلة التي ستجتاح العراق غداً؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بانباء عن قدوم موجة غبار هائلة الى البلاد يو غد، وسط تحذيرات منها.

وقال المتبنئ الجوي صادق عطية عبر منشور على صحفته في فيسبوك: “يوجد موجة غبار يوم الاربعاء ليلاً تبدأ من شمال الانبار لكن ليست بهذا التهويل الذي نراه في الصفحات”.

واضاف ان “تأثير الموجه سيكون سريعا على المناطق التي يأثر بها”، مبينا أنها “تبدأ من شمال الانبار ليلاً ثم تتجه لصلاح الدين ووسط نينوى والعاصمة بغداد فجراً، ثم مدن الفرات الاوسط صباحاً ثم مدن الجنوب بعدها”.

واشار الى ان “فترة بقاء الموجة في منطقة التأثير من 4-5 ساعات وبعدها تتلاشى”.

وتابع: “مثلا العاصمة بغداد تتاثر بالموجة فجر الاربعاء وتنتهي ذروتها مابين الساعه 8-9 صباحا وهكذا بالنسبه لباقي المناطق”.

واشار الى ان “نشاط الرياح السطحية الشمالية يعتبر عامل مساعد في دفع موجات الغبار وعدم استقرارها ، ليس كـ تأثير الموجة السابقة”.

واختتم قائلاً “يجب علينا ان نتعايش مع الغبار لانه سيكون جزءا من يومنا”.