رئيس اقليم كردستان يصدر بيانا بشأن قصف اربيل: الاكتفاء بالادانة لا يجدي

اصدر رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي على اربيل.

وقال بارزاني في بيان: “أدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس الأحد الموافق لليلة العيد حدود قضاء خبات، داعياً الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية للعمل على العثور على منفذي الهجوم وإنزال العقوبة القانونية بهم”.

واضاف، ان”إن الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر. والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان على منع تكرارها”.