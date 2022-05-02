حكومة كردستان تدين هجوم اربيل وتدعو بغداد لاعتقال المنفذين

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 2 أيار (مايو) 2022، بياناً أدان فيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط قضاء خبات.

وفيما يلي نص البيان:

أستنكر وأدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات.

وبهذا الصدد، أدعو السيد رئيس الوزراء الاتحادي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة الخارجة عن القانون، وتشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك المناطق التي باتت تشكل تهديداً لاستقرار وأمن إقليم كوردستان والعراق.

ويجب أن لا تستمر هذه الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك موقف جدي، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2 أيار (مايو) 2022