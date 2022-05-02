كردستان: القبض على منفذ جريمة قتل عائلة في قضاء جمجمال

اعلنت قوات امن غرب السليمانية القاء القبض على الجاني الذي اقدم على قتل اربعة افراد من عائلة واحدة في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

وقال مسؤول شعبة الإعلام في دائرة امن غرب السليمانية، ريژين صالح، انه “تم القاء القبض على منفذ جريمة القتل في ناحية شورش بقضاء جمجمال من قبل القوات الأمنية”، دون اعطاء تفاصيل حول المكان الذي القي القبض عليه فيه.

واقدم رجل على قتل زوجته وثلاثة اشخاص من عائلتها، اليوم الاثنين (2 ايار 2022) في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، حيث وقعت الحادثة صبيحة أول أيام عيد الفطر، في منطقة السنجاويين ببلدة شورش في القضاء.

وعقب القاء القبض على الجاني، وجه نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني شكره للقوات الامنية التي استطاعت القاء القبض على القاتل بوقت قصير، مؤكدا لجميع الاطراف ان الجاني سينال عقابه وفقا للقانون.

وقال نائب مدير صحة جمجمال، شريف رحيم، أن “المقتولين هم أخ وشقيقتان مع شاب بعمر 20 عاماً”، فضلا عن إصابة امرأة اخرى بجروح.

وأشار الى انه بعد تلقي الخبر بشأن الحادثة توجهت سيارات الإسعاف الى موقع الحادثة، وتم نقل جثث القتلى الى مركز طوارئ جمجمال، لافتا الى انه سيتم تسليم الجثث الى ذويها بعد اتخاذ الأجراءات اللازمة.

من جانبه، قال قائممقام قضاء جمجمال، انه “مع الأسف، وقعت الحادثة صباح اليوم في الساعة 6:30 الى الساعة 7:00 صباحاً، واقدم المتهم على قتل اعضاء العائلة بسبب مشكلة اجتماعية”.