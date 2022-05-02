مايو 02, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السفارة الأمريكية في بغداد: استهداف أربيل يعدّ اعتداءً على سيادة العراق

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فى :أخبار عــامة
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السفارة الأمريكية في بغداد: استهداف أربيل يعدّ اعتداءً على سيادة العراق

أدانت الولايات المتحدة الأميركية هجوم الليلة الماضية في العراق الذي أسفر عن إلحاق أضرار بمصفاة لتكرير النفط في إقليم كردستان العراق.
وذكرت السفارة الأميركية في بغداد ببيان لها ، اليوم الاثنين “أن الهجمات في العراق ، بما في ذلك على قطاع الطاقة ، هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين”.
واضافت خلال البيان أن” الولايات المتحدة تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الاحد استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في محافظة أربيل، فيما أشارت إلى العثور على منصة محشوة بأربعة صواريخ في ناحية بعشيقة.

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