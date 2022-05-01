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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تهنئة الرئيس بارزاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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تهنئة الرئيس بارزاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد المسلمين كافة في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكافة المسلمين في كوردستان والعراق والعالم اجمع، واخص بذلك أسر الشهداء الكرام والبيشمركة البواسل، داعيا الله عز وجل أن يتقبل صيام وعبادة الجميع، وأن يكون هذا العيد بادرة خير لنهاية الأحزان والمآسي وعودة الطمأنينة والسلام إلى البشرية جمعاء.

وكل عام والجميع بخير

 

مسعود بارزاني

۳۰ رمضان ۱٤٤۳ هجرية

۱ أيار ۲۰۲۲ ميلادية

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