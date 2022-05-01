رئيس إقليم كوردستان يدعو الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لتنحية الخلافات

دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بصفتهما القوتين الرئيستين وكل الأطراف الكوردستانية لاتخاذ العيد فرصة لتنحية كل المشاكل والخلافات جانباً من أجل المصالح العليا للشعب والوطن.

جاء ذلك خلال تهنئته المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر، الأحد (1 أيار 2022)، وذكر أنه “نحن الآن في إقليم كوردستان أحوج من أي وقت للتعاضد والتلاحم ووحدة الصف”.

نيجيرفان بارزاني دعا الأطراف الكوردية أن “يتجنبوا الحملات والهجمات الإعلامية كافة والإساءة للآخر، وأن يجتمعا معاً متلاحمين ليكونوا مؤثرين لهم دورهم ومكانتهم على مستوى العراق أيضاً”.

وأضاف رئيس إقليم كوردستان خلال تهنئته أنه “يحل علينا هذا العيد بينما العراق وإقليم كوردستان في أمس الحاجة إلى معاني وقيم العيد المتمثلة في التسامح والسلم ومراجعة الذات والمصالحة”.

وأردف: “لذا فلنتخذ جميعنا من هذا العيد فرصة للتعاون والتفاهم، لنتجاوز يداً بيد، على صعيد العراق وإقليم كوردستان، الأزمات والتعقيدات ونبدأ مرحلة جديدة من التعاضد، ونحمي المكاسب وحاضر ومستقبل إقليم كوردستان”.

وأعرب عن آماله بأنه يكون العيد في إقليم كوردستان والعراق “مبعث خير وفرح للجميع ويفتح الباب على الطمأنينة والأمان والاستقرار”.