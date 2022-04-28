مسرور بارزاني ووزيرة التجارة الخارجية الهولندية يبحثان تعزيز العلاقات بمجالات التجارة والاستثمار والزراعة

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، ليشيه شراينماخر، تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالات التجارة والاستثمار والنهوض بالقطاع الزراعي.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة، اليوم الخميس (28 نيسان 2022)، أنه خلال اللقاء “نقلت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، تحيات رئيس الوزراء الهولندي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، وأبدت استعداد بلادها لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالات التجارة والاستثمار والنهوض بالقطاع الزراعي”.

كما تناول اللقاء، الذي حضره السفير الهولندي لدى العراق، ميشيل رينتنار، “آفاق تطوير النظام المصرفي في إقليم كوردستان ودعم الأعمال الصغيرة، إلى جانب مناقشة التغير المناخي وانعكاساته على الاقتصاد، بالإضافة إلى التطرق لمسألة المهاجرين”، وفقاً للبيان.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن “البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة يرتكز على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وإرساء بنية تحتية قوية لاقتصاد كوردستان”، بحسب البيان.

وفي الـ8 شباط المنصرم، بحث مسرور بارزاني مع السفير الهولندي لدى العراق، مايكل رينتنار، توطيد آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا.

بدوره ثمّن السفير الهولندي “الإصلاحات التي تجريها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة”، معرباً عن “استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري”.

وتطرق الجانبان لمناقشة “قضية المهاجرين في أوروبا، وتم تقييم الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم لوضع حد للهجرة غير الشرعية، بشكل إيجابي وفعّال”.