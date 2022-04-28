زراعة كوردستان: لم نسجل أي إصابة بـ”الحمى النزفية”

أكد مسؤول بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، عدم تسجيل أي إصابة بمرض “الحمى النزفية” في الإقليم ، لافتاً الى ان الوزارة ستوزع ادوية مضادة ومبيدات على الفلاحين خلال الأيام القليلة المقبلة.

مدير عام الثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة رابر محمد ، قال ” نطمئن مواطني إقليم كوردستان من ان الإقليم لم يسجل أي إصابة بمرض الحمى النزفية”.

وفيما أشار الى ” تشكيل غرفة عمليات لمواجهة المرض” ، نوّه الى ان “الوزارة ستوزع ادوية مضادة ومبيدات على أصحاب المواشي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

هذا فيما كان اجتماع باشراف المحافظ اوميد خوشناو ، امس الأربعاء ، بحث اتخاذ اجراءات وتدابير احترازية للوقاية من مرض الحمى النزفية.

وفيما حذر بيان صدر عقب الاجتماع من خطورة المرض على حياة الانسان لفت الى انه ينتقل عبر الحيوانات ومن الانسان للانسان في بعض الاحيان.

البيان، أضاف أنه على الرغم من أن اقليم كوردستان لم يسجل حتى الان اية إصابة بالمرض ، لكن بعض المحافظات العراقية شهدت عدداً من حالات الوفاة به ، لافتاً الى أنه ومن أجل السيطرة على المرض وحماية حياة المواطنين ومنع مخاطر انتشاره فأن المحافظة اتخذت عدداً من التدابير والقرارات الاحترازية.

وكان عدد من محافظات الوسط والجنوب العراقي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية اصابات بمرض “الحمى النزفية” الذي ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان ، كما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بسوائل الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه ، كما تنتشر عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة. وتعيش الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية الفيروسية في مجموعة متنوعة من مضيفات الحيوانات والحشرات، وتشمل العوائل الأكثر شيوعا البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.

ومرض الحمى النزفية تسببه عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضا خفيفا، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف.