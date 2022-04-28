أكاديميون يوجهون رسالة لبيدرسون بشأن صيغة تعريف هوية الدولة السورية

قدم مجموعة من الاكاديميين والمثقفين وممثلي منظمات المجتمع المدني، رسالة الى المبعوث الدولي لسوريا غير بيدرسون، تضم الرد على الصيغة التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني التابعة للحكومة السورية في اللجنة الدستورية حول تعريف هوية الدولة السورية.

وبحسب الرسالة، فان الأكاديمي في كلية الاعلام بجامعة صلاح الدين في أربيل رضوان باديني، قال ان الرسالة للمبعوث الدولي لسوريا غير بيدرسون، تضم “رد مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الثقافية والأكاديمية الكوردية، على الصيغة التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني التابعة للنظام في اللجنة الدستورية حول تعريف هوية الدولة السورية”.

وأدناه نص الرسالة:

سعادة غير بيدرسون المبعوث الاممي الخاص بسوريا

بعد التحية والاحترام

كنا نأمل من المجتمع الدولي ممثلاً فيكم العمل على التأسيس لحوار يضمن لإنتقال سياسي في بلادنا وفق القرار الدولي 2254 يحقق بيئة آمنة لحوار هادئ وجاد بين السوريين يبدأ بالاتفاق على مبادى فوق دستورية غير قابلة للتعديل، تكون حاضنة وخارطة طريق لحل جميع القضايا التي تحتاج الى حلول مستديمة وتحفظ حقوق وكرامة السوريين افرادا وجماعات وبمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم القومية والدينية.

كما كنا نأمل ان يكون الدستور خاتمة لهذه المرحلة بعد إتفاق جميع فرقاء المرحلة الانتقالية على حلول ترضي جميع الاطراف وتضمن حقوقهم كافة.

رؤيتنا هذه تستند الى حقيقة وواقع يقول بأنه هناك من القضايا التي يتوجب التوافق عليها في مبادئ فوق دستورية منعاً لاي تغول وإنقلاب عليها ومن أي كان.

وبالرغم من ذلك نود أن نتقدم اليكم نحن المنظمات والشخصيات الكوردية في سوريا بوجهة نظرنا مما يجري في حوارات اللجنة الدستورية وخاصة فيما يتعلق بهوية الدولة السورية التي تشكل بوابة مهمة لشكل هذه الدولة وارضية لحل القضايا والمشاكل التي تعاني منها البلاد ومنها القضية الكوردية.

وعليه فاننا نرى ان اي تعريف حضاري وديمقراطي وواقعي لهوية الدولة السورية ينبغي ان يرتكز على النقاط التالية:

1- سوريا دولة اتحادية ( فيدرالية)

2- سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان

3- سوريا دولة ذات نظام سياسي تعددي ديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات

4- يتفق على علم ونشيد وطني جديدين للدولة

5- سوريا دولة عضو في الامم المتحدة والمنظومات الدولية والإقليمية الاخرى

6- تكفل الدولة حرية الاعتقاد والتدين والمساواة بين جميع الاديان والعقائد وبما لا يتعارض مع هذا الدستور

7- الاقرار بالحقوق القومية للشعب الكوردي في كوردستان سوريا وبحقوق باقي القوميات الاخرى

8- الاعتراف باقليم كوردستان سوريا كوحدة جغرافية واحدة ضمن الدولة السورية

9- توزيع الصلاحيات بين المركز والاطراف وفق آليات عادلة تحقق التنمية والرخاء لجميع السوريين

10- إعتبار اللغتين العربية والكوردية لغتين رسميتين في البلاد

11- اعتبار اللغات الاخرى السريانية والتركمانية الى جانب هاتين اللغتين لغات رسمية في المناطق التي يشكل فيها الناطقون بها اغلبية

12- تكون لغة التعليم الرئيسية اللغة التي يشكل ناطقوها اغلبية في منطقتهم

13- يكون مجلس الامن الدولي ضامنا لتنفيذ هذا الدستور

السيد المحترم

اننا اذ نتقدم اليكم بورقتنا هذه انما نتقدم بها بهدف إيجاد حلول دائمة لمشاكل وقضايا البلاد وصولا الى تأسيس لدولة حق وقانون، دولة ديمقراطية؛ ومنعا لاي تغول واستبداد بكل تحفظ واحترام.

المنظمات والشخصيات الكوردية الموقعة على هذه الورقة:

1- مجموعة “ريبين” الثقافية

2- رضوان باديني- أستاذ جامعي

3- عبدالرحمن خليل- طبيب

4- محمود عباس- أستاذ جامعي

5- عبد الكريم شيخ محمد- مساعد مهندس مدرس رياضيات

6- طلال ابراهيم باشا الملّي-مهندس مدني (رجل أعمال)

7- محمد گاباري- كاتب

8- مرشد اليوسف – محاضر في الجامعة

9- حسن مجيد – إعلامي

10- قناة إعلامية CODÎ4

11- أحمدي موسي- كاتب

12- ادهم باشو –طبيب

13- شاهين أحمد- مهندس وناشط سياسي

14- أديب سيف الدين- كاتب وناشط سياسي

15- عبد الفتاح علي- دار نفرتيتي للنشر والطباعة بالقاهرة

16- رشيد علي- محامي

17- جمعية فاكيشتا – السويد

18- حسين أمين- مدرس

19- نذير عجو- مهندس (هولندا)

20- فهيمة عبدو مهندسة (هولندا)

21- كادار صالح بيري- مدير مؤسسة كورد بلا حدود

22- فرهاد اوسو – مدير شبكة رصد سوريا لحقوق الانسان

23- زنار شيخموس- مدرب أشعة

24- كروب صوت كرد في أوروبا

25- عنايت ديكو- إعلامي

26- مركز رشيد حمو الثقافي الإجتماعي – فرهاد حبش

27- عمر إيبش (بريطانيا)

28- فيدان حسن (سويد)

29- فواز خليل- إعلامي

30- هوشنك صبري سوسيولوج

31- بهاء محمد خبير إقتصادي

32- قناة اعلامية Rewşen tv

33- فخر الدين ملا عمر مهندس- رجل أعمال

34- هفال ميرو- أستاذ جامعي

35- شمس عنتر- كاتبة

36- عبدو حبش- ناشط سياسي

37- عماد برهو- صحفي

38- تجمع المجتمع المدني في عفرين – رئاسة هيئة المتابعة والإشراف

39- إحسان عفريني Act for Afrin

40- سنتر حمو الثقافي – محمد حمو

41- مبادرة حق العودة – شيخو تمر

42- رمزي علي – ناشط

43- حيدر حيدر – عضو جمعية فاكيشتا

44- بشير بطال – ناشط

45- ابراهيم زورو – كاتب ومدرس لغة كوردية

46- حكمت إسكندر- ناشط

47- بهجت شيخو- ناشط سياسي

48- -شيخ موسى ميداني – ناشط مدني

49- انور شيخموس محمد – اكاديمي متقاعد

50- محمود سلو – طبيب أطفال

51- زاغروس أوصمان – كاتب

52- رشاد حاج غربي بيجو – استاذ متقاعد

53- مجيد خلو – ناشط سياسي

54- حمدية سليمان اسماعيل – Berpirsa Rêxistina Kezî

55- فيصل بدر – محامي

56- محمد علي ابراهيم باشا المللي- محامي

57- اسروان عصام صبري – مسؤول الزرداشتيين في روج آفا

58- غزال محمد الخليل – كاتبة

59- محمد اومري – ناشط سياسي

60- عبدالرحمن إيبو- مهندس

61- صبحي دقوري – كاتب

62- عبد الصمد محمود – كاتب

63- دجوار توفيق – مدير مركز نورالدين زازا للثقافة والفن بعامودا

64- حسين ابراهيم اوسو – مدرس

65- محمد أمين حسو – خبير نفط

66- ادريس حسو – كاتب وصحفي

67- فدوى حسين – كاتبة وناشطة مدنية

68- أحمد شوقي – فرنسا

69- محمد أمين طاهر – مهندس – موسكو

70- محمد محمد – مهندس

71- نورالدين رشاد – اللجنة الإعلامية لاتحاد مجلس الشباب – Yekurd

72- رويا تربسبي – كاتب – دهوك

73- عكيد خلف – مترجم – نرويج

74- شاهين الأحمد – ناشط سياسي

75- شكري بكر – نرويج

76-محمد حاجي جمعان – محامي

77-بشار امين-ناشط سياسي قامشلو

78-عمرسليمان -المانيا-مدرس

79-نواف حسن رشيد-ممثل اليكيتي بهولير

80-سليمان عبد الرحمن الوجي مهندس-المانيا

81-ريزان شيخموس-تيارالمستقبل

82-خير الدين مراد-سياسي-نرويج

83-ابراهيم برو –سياسي

84-عزت سيدو ميمي-طبيب-ايطاليا

85-امينة برمو-اكاديمية سياسية

86-امين ملا احمد-اعلامي

87-اديب سيف الدين-ناشط مستقل-هولندا

88-ابراهيم مسلم-اكاديمي وباحث سياسي

89-نصرالدين ابراهيم-سكرتيرالحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا

90-عزالدين صالح-باحث بحقوق الانسان رأس العين

91-جان علو-منظمة العفو الدولية بريطانيا

92-هيبة بافي حلبجا-باحث وناقد فلسفي

93-يحيا يوسف-اجازة بالعلوم الاقتصادية

94-احمدرستم آغا-محامي مستقل

95- درويش جميل ميركان-محامي

96-عبد الحميد خزنوي-المانيا

97-سرحان عيسى-ناشط سياسي-المانيا

98-مزكين يوسف-رئيسة مجلس يزيدي سوريا

99-خضرعبد الكريم-فنان تشكيلي ناشط حقوقي

100-احمد خضر آغا الملي-ناشط حقوقي-مستقل

101-عبد القادر محمد علي منصة سري كانيه (رأس العين)

102-اكرم شمو- محامي-درباسية

103-ابراهيم باشو-سياسي مستقتل

104-رضوان حسين مهندس -الامارت العربية المتحدة

105-ابراهيم يوسف كاتب-اعلامي-المانيا

106 – لازكين كوران (فاتي)

107 – انطون سعدون – فيينا

108 – خالد عبدالله أحمد – سياسي مستقل

109 – ماجد أمين – ناشط مدني

110 – شكري الجوجو – دنمارك

111 – سيامند مصطفى – علوم سياسية

112 – جوان حسو – مستقل

113 – اتحاد كتاب كوردستان سوريا

114 – عزت سيدو ميمي – إيطاليا

115 – نقابة صحفيي كوردستان سوريا

116 – صلاح زيبار – ناشط مدني

117 – عمر كوجري – رئيس تحرير صحيفة كوردستان

118 – هيفين جعفر – اعلامية

119 – عبد الحكيم محمد أحمد – لغوي

120 – رسمية حسن – ناشطة سياسية

121 – شيار الياني – شاعر

122 – آزاد زيبار – ناشط مدني

123 – اتحاد نساء كوردستان سوريا

124 – زهير علي – مهندس

125 – شيخو تمر – ناشط مدني

126 – ليلى خلك بطال – ناشطة مدنية

127 – حميد حاج حمو – سياسي كوردي

128 – طارق خيركي – سياسي كوردي

129 – سليم مورو – ناشط مدني

130 – مصطفى قاضي – اعلامي جامعي

131 – بكر جعفر – ممثل تجمع أيزيدي عفرين

132 – يسرى زبير – رئيسة منظمة المرأة الكوردية الحرة

133- محمد عصمت دقوري، مترجم – سياسي مستقل