بينهم ضابطان.. القبض على عصابة نصب واحتيال في نينوى

القي القبض على عصابة نصب واحتيال في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، بينهم ضابطان.

وصرح نائب قائد شرطة نينوى، اللواء عواد سورجي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن قواتهم “القت القبض على عصابة نصب واحتيال كانت تسرق النقود من سكان المدينة”، مشيرا الى ان “العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، بينهم ضابطان في الشرطة، الأول يدعى (محمد خضير عباس) من منطقة الشعب بالعاصمة بغداد وهو يحمل رتبة نقيب في قوات الدفاع الجوية، والثاني (صادق عبدالأمير حسن) وهو ايضا من منطقة الشعب في بغداد ويحمل رتبة ملازم أول، أما العنصر الثالث فهو (ماهر ستار جبار) من مدينة بغداد ويعمل كاسبا”.

وأوضح اللواء سورجي ان العصابة كانت لديها سيارة من نوع (كيا سبورتاج) من اللون الاحمر الغامق، وتحمل الرقم (22928/ بغداد)، وكانت تذهب الى مدينة الموصل للسرقة وبالتحديد بالجانب الايسر من المدينة، حيث استغل الضابطان العسكريان رتبتهما، وقاما مع رفيقهم الثالث باخذ المال من الناس بالاحتيال والاجبار.

وذكر اللواء ان العصابة كانت تتقصد دفع احد اعضائها امام السيارات، وتدعي ان السيارة قامت بدهسه، ليأتي العنصران الآخران للتدخل وادعاء اجراء الصلح العشائري بين الطرفين، والضغط على صاحب السيارة لدفع المال (تعويض) مستغلين رتبتهما العسكرية، وكانت تنفق تلك الأموال بعد ذلك لغرض التسلية”.

مساعد قائد شرطة نينوى، قال ان “العصابة نفذت عدة عمليات من هذا النوع في الموصل، لكن في نهاية الأمر تم القاء القبض على اعضائها بتاريخ 4 من الشهر الجاري”، مردفا بأنه “بعد اجراء التحقيقات تم تحويل الملف الى القضاء، والشرطة بانتظار صدور قرار من المحكمة”.