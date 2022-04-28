وفاة واحدة و148 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة و148 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، مقابل 240 حالة تعاف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة اليوم، تصدر محافظة بغداد / الكرخ بتسجيلها 34 إصابة بـ «كورونا»، تليها بغداد / الرصافة بواقع 20 إصابة، ثم البصرة مسجلة 14 إصابة بالفيروس.

وتلقى 17292 شخصاً اللقاح المضاد لـ «كورونا» في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفيما يلي تفاصيل الموقف الوبائي: