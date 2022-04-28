أبريل 28, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

وفاة واحدة و148 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

وفاة واحدة و148 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة و148 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، مقابل 240 حالة تعاف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة اليوم، تصدر محافظة بغداد / الكرخ بتسجيلها 34 إصابة بـ «كورونا»، تليها بغداد / الرصافة بواقع 20 إصابة، ثم البصرة مسجلة 14 إصابة بالفيروس.

وتلقى 17292 شخصاً اللقاح المضاد لـ «كورونا» في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفيما يلي تفاصيل الموقف الوبائي:

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi