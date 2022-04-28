أبريل 28, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العراق يبدأ بصناعة طائرات مسيّرة لمراقبة الحدود وخطوط الطاقة

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فى :أخبار عــامة
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العراق يبدأ بصناعة طائرات مسيّرة لمراقبة الحدود وخطوط الطاقة

أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، أن العراق بدأ بصناعة نوعين من الطائرات المسيرة وتقتصر مهامها على المراقبة.

وقال الدراجي في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي “نحن بدأنا بتصنيع نوعين من الطائرات المسيرة غير المسلحة”، مشيراً إلى أن هذه المسيرات تدخل في مجال المراقبة.

وأضاف أن الطائرات المسيرة العراقية تراقب الحدود العراقية السورية وأبراج الطاقة وخطوط الأنابيب النفطية، لافتاً إلى تصنيع “مناطيد عالية جداً”.

وأوضح الدراجي أن الطائرات المسيرة والمناطيد يتم تصنيعها بالشراكة مع القطاع الخاص لأن موازنة هيئة التصنيع الحربي “صفر”.

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