أبريل 24, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسعود بارزاني يستذكر قصف “قلعة دزه”: إرادة شعب كوردستان أقوى من سياسات الإبادة

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فى :أخبار عــامة
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مسعود بارزاني يستذكر قصف “قلعة دزه”: إرادة شعب كوردستان أقوى من سياسات الإبادة

استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، الذكرى الثامنة والأربعين لهجوم النظام السابق برئاسة صدام حسين على (قلعة دزه) الواقعة قرب بحيرة دوكان شمال السليمانية، قرب الحدود الإيرانية.

وقال بارزاني في تغريدة، “أود أن أنقل تحياتي لأهالي البلدة الذين أظهروا أن إرادة شعب كوردستان هي بالفعل أقوى من صواريخ نابالم المعادية وسياسات الإبادة”.

وكانت مدينة قلعة دزة قد تعرضت للقصف الجوي من قبل النظام السابق في 24 من نيسان عام 1974.

وبقيت المدينة مدمرة تسع سنوات لغاية انتفاضة عام 1982 بسبب رسم الخطوط الحمراء في المنطقة من قبل النظام السابق.

وبعد انتفاضة الشعب الكوردستاني عام 1991 أعيد إعمار المدينة من جديد.

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