مسرور بارزاني: نطالب الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من النظام السابق

طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من جرائم النظام العراقي السابق.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر، “نعرب عن احترامنا للأرواح الطاهرة لشهداء قصف قلعة دزة وإطلاق النار على مظاهرة مدنية من قبل نظام البعث”.

وأضاف “وهنا فإننا نطالب الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من النظام السابق”.

وقبل 48 عاما وفي الساعة 9:45 صباحا، ألقت أربع طائرات مقاتلة عراقية 16 قنبلة على بلدة قلعة دزة، مما أسفر عن مقتل 163 شخصا وإصابة 300 آخرين.

وخلال الهجوم قُتل عشرات الأشخاص وجرح المئات ، معظمهم من أساتذة الجامعات والطلاب.