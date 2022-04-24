اقليم كوردستان يسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد 2022/4/24، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان رقم 788: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (1255 فحصاً جديداً)

• (679) اربيل

• (120) السليمانية

• (407) دهوك

• (16) حلبجة

• (33) كرميان

• (0) رابرين

2. الاصابات: (27 اصابة جديدة)

• (18) اربيل

• (18) السليمانية

• (4) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (23 حالة شفاء جديدة)

• (9) اربيل

• (13) السليمانية

• (0) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (1 حالة وفاة )

• (0) اربيل

• (1) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.