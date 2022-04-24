اقليم كوردستان يسجل حالة وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد 2022/4/24، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان رقم 788: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (1255 فحصاً جديداً)
• (679) اربيل
• (120) السليمانية
• (407) دهوك
• (16) حلبجة
• (33) كرميان
• (0) رابرين
2. الاصابات: (27 اصابة جديدة)
• (18) اربيل
• (18) السليمانية
• (4) دهوك
• (1) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (23 حالة شفاء جديدة)
• (9) اربيل
• (13) السليمانية
• (0) دهوك
• (1) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (1 حالة وفاة )
• (0) اربيل
• (1) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.