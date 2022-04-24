رئاسة مجلس النواب: نرفض تواجد اي قوة عسكرية في العراق

أكد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، يوم الأحد، رفضه تواجد اي قوة تتخذ من ارضنا منطلقا للاعتداء على دول الجوار، فيما دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الحكومة الى اتباع اجراءات امنية ودبلوماسية ازاء تكرار الاستهدافات.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس الاجتماع التداولي بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ورئيس الكتلة الصدرية وعضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن العذاري واعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية وعدد كبير من النواب، مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في وزارته، لبحث تداعيات العمليات العسكرية التركية الاخيرة على الاراضي العراقية والخروقات المتكررة للجانب الايراني”.

واضاف البيان: ” ليس هناك اي مبررات قانونية تسوغ الاعتداءات المتكررة على بلدنا من قبل تركيا او ايران”، مشددًا “رفض مجلس النواب بتواجد اي تنظيم مسلح او قوة عسكرية تتخذ من ارضنا منطلقا للاعتداء على دول الجوار التي عليها احترام سيادة ارضنا واجوائنا”.

وبين، ان “هذه الاستضافة جاءت بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية الشيخ حسن العذاري ، مشفوعا بتواقيع اكثر من 50 نائبا”، مبيناً ان “لغة الحروب والتجاوز على الحدود لم تعد مجدية او مفيدة لشعوب المنطقة التي بدأت ترفض لغة التناحر والحروب والصراعات، وتبحث عن الاستقرار والرفاهية والتعاون لما يخدم مصالحها المشتركة”.

من جانبه، دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بحسب البيان، الحكومة الى “اتباع اجراءات امنية ودبلوماسية ازاء تكرار الاستهدافات والتجاوزات على السيادة العراقية، واللجوء الى مجلس الامن والجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد”.