وزير الخارجية: ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيطول

استبعد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم السبت، حسم تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في الوقت القريب رغم مرور قرابة سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.

وقال حسين في تصريحات لقناة “العربية” الفضائية الممولة من السعودية، إن “ملف تشكيل الحكومة سيطول، ولا يوجد أي انفراج سياسي بهذا الشأن”.

وحول ملف تواجد عناصر داعش الأجانب المتواجدين في السجون العراقية، قال وزير الخارجية، إن “دول أوروبية كثيرة لا تريد عودة مقاتلي داعش وأُسرهم”.