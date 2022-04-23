الصدر يعلن عن مشروع مقترح لتجريم التطبيع

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الصدر، في تغريدة له على منصة “تويتر””من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب”.

وأضاف، “ومن هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريباً عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه”.

وختم بالقول: “وهناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعاً”.