دولة القانون: لايمكن ربط عودة علي حاتم سليمان الى بغداد بعودة طارق الهاشمي

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، السبت، انه لايمكن ربط عودة علي حاتم سليمان الى بغداد، بامكانية عودة المطلوب للقضاء طارق الهاشمي.

وذكر المالكي انه لايمكن ربط اسم او شخصية باخرى، وان عودة اي شخصية يجب ان لاتكون متورطة بدماء العراقيين وان لم يكن قد دعا الى الطائفية وحمل السلاح وارهاب السلم المجتمعي.

وتابع ان لامشكلة من عودة السليمان مالم يتهم بسفك دماء العراقيين، فهو بالتالي مواطن عراقي، مشيرا الى ان الهتافات السياسية والاحداث السابقة تترك للرأي العام والشارع العراقي.

والتقى رئيس ما يسمى بـ”اتحاد المعارضة العراقية” علي الحاتم سليمان، امس الجمعة، رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، في مقره بالعاصمة بغداد.

وقال المركز الاعلامي للسليمان في تغريدة عبر تويتر، إن “رئيس اتحاد المعارضة العراقية امير قبائل الدليم الشيخ علي الحاتم سليمان يستقبل صالح المطلك في مقره ببغداد”.

وقبل يومين، اعلن السليمان المطلوب الى القضاء بتهم تتعلق بدعم الارهاب عودته الى العاصمة بغداد.