كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي تهنئ الاسرة الصحفية في كوردستان

ـ ندعو لتنظيم الصحافة الالكترونية لانها الاكثر اقبالا بسبب التكنولوجيا الحديثة

بمناسبة الذكرى 124 لصدور أول أعداد جريدة كوردستان من جانب الأمير مقداد مدحت بدرخان والذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، تتقدم كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي باجمل التهاني والتبريكات لجميع الصحفيين والصحفيات في اقليم كوردستان متمنين لهم دوام النجاح في اداء رسالتهم الاعلامية التي نعدها واحدة من اخطر المهام في ظل الظروف الصعبة التي تحيطنا منذ عقود مضت.

ان الصحفيين الكورد، ومعهم صحفيون من شتى البلدان القريبة والبعيدة ساهموا بشكل فعال ومهم في ايصال المعاناة التي مر بها الشعب الكوردستاني خلال مسيرته المضنية لتحقيق اهداف وطموحات شعبنا في العيش بسلام وامان وحرية وازدهار.

واننا اذ نؤكد مساندتنا الكاملة لصحفيي كوردستان نشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية، وان تكون المصلحة العليا هي الهدف الرئيس للرسالة الاعلامية وليس التشويش او البحث عن شهرة زائلة على حساب الحقيقة التي ننشدها جميعا، كما ندعم بقوة حرية التعبير والراي وفق الاطر القانونية واخلاقيات العمل الصحفي الرصين.

ولا يفوتنا ان نشير الى ضرورة تنظيم العمل الصحفي الالكتروني بالتعاون بين الاخوة في نقابة صحفيي كوردستان والزملاء في برلمان الاقليم والجهات المعنية الاخرى، لان انتشار التكنولوجيا الحديثة جعلت من الصحافة الالكترونية الاكثر متابعة واقبالا وربما تاثيرا في تكوين الراي العام.

كل عام وانتم بالف خير

كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

22 نيسان 2022