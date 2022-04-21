لليوم الثاني.. لا وفيات بكورونا في اقليم كوردستان
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس 2022/4/21، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان رقم 785: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (1324 فحصاً جديداً)
• (765) اربيل
• (67) السليمانية
• (445) دهوك
• (15) حلبجة
• (12) كرميان
• (20) رابرين
2. الاصابات: (27 اصابة جديدة)
• (5) اربيل
• (16) السليمانية
• (6) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (54 حالة شفاء جديدة)
• (18) اربيل
• (28) السليمانية
• (4) دهوك
• (0) حلبجة
• (3) كرميان
• (1) رابرين
4. الوفيات: (0 حالة وفاة )
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.