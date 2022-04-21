لليوم الثاني.. لا وفيات بكورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس 2022/4/21، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان رقم 785: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (1324 فحصاً جديداً)

• (765) اربيل

• (67) السليمانية

• (445) دهوك

• (15) حلبجة

• (12) كرميان

• (20) رابرين

2. الاصابات: (27 اصابة جديدة)

• (5) اربيل

• (16) السليمانية

• (6) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (54 حالة شفاء جديدة)

• (18) اربيل

• (28) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (3) كرميان

• (1) رابرين

4. الوفيات: (0 حالة وفاة )

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.