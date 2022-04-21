الاسايش تعتقل رجلا قتل زوجته نحرا في اربيل

اعلنت مديرية الاسايش (الامن) في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس عن اعتقال رجل أقدم على قتل زوجته نحرا بالسكين.

وجاء في بيان للمديرية؛ انه حصل حادث قتل امراة تدعى كويستان بيروت خدر من حي كوردستان.

واشار البيان الى ان فرق التحقيق التابعة للمديرية ومركز اسايش الحي وصلت الى مكان الحادث وتبين أن المراة قتلت على يد زوجها المدعو (ا ش ع) بسبب مشكلات عائلية فأجهز عليها بالسكين.

واضاف ان قوات المديرية تمكنت بعد ساعتين من وقوع الجريمة من إلقاء القبض على المتهم، مبينا أنه بأمر من القاضي تم اعتقاله وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات وهو محتجز الآن لدى المديرية.

وأفاد مصدر طبي، في وقت سابق، يوم الخميس، بأن رجلاً أقدم على قتل زوجته بواسطة نحرها وطعنها بآلة حادة “سكين” في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.