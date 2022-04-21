احصائية لعدد العراقيين المسافرين الى الهند منذ 2009 ولغاية 2021

كشفت دراسة لمؤسسة عراق المستقبل، نشرها رئيسها الخبير الاقتصادي منار العبيدي، عن عدد المسافرين العراقيين الى الهند منذ 2009 ولغاية 2021.

وذكر العبيدي، ان اكثر من 540 الف مسافر عراقي الى الهند منذ 2009 لغاية 2021 ، واكثر من 502 الف مسافر لغرض العلاج.

وتابع ان اكثر من مليار دولار صرفه المسافرين العراقيين خلال السنين الماضية على معيشتهم وفاتورة المستشفيات الهندية، مبينا ان معدل بقاء المسافر العراقي في الهند لغرض العلاج 22 يوما ويصرف خلالها على المأكل، السكن، التنقل، العلاج المستشفيات، كل هذه المصروفات هي عملة خارجة الى خارج العراق.



وبين، انه لو كان لدينا نظاما صحيا متكاملا ومحل ثقة لكان المليار صرف داخل العراق بمسشتفياته وبطعامه وبعلاجه وبتنقله، اذا ما اضيف ماتم صرفه في ايران ولبنان والاردن على المستشفيات لبلغ مجمل مصروفات المواطن العراقي الباحث عن العلاج خارج العراق اكثر من 2-3 مليار دولار كلها اموال خرجت من المنظومة المالية العراقية واستفادت منها دول اخرى لفشل دولتنما وحكوماتنا المتعاقبة في توفير نظام صحي عالي الكفاءة وموثوق به .