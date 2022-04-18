كردستان يعلن انخفاض مناسيب مياه الخزانات مقارنة بالعام الماضي

أعلن مدير السدود في إقليم كردستان، رحمان خاني، أن مخزون المياه في السدود الثلاثة الرئيسة بإقليم كردستان قلت بمقدار 450 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية.

وصرح رحمان خاني، يوم الاثنين (18 نيسان 2022)، بأن: “نقص المياه في خزانات السدود يلحق ضرراً بالغاً بالأراضي الزراعية القريبة من السدود”.

ومقارنة بقدراتها التخزينية، فإن خزان سد دربنديخان يحتوي على 50% من قدرته التخزينية، وخزان سد دوكان يحتوي على 41%، وخزان سد دهوك 41%.

ومن الأسباب الأخرى لتدني مناسيب المياه في خزانات السدود، إلى جانب شحة الأمطار، قطع الموارد المائية الواردة إلى إقليم كردستان من جانب إيران.

يوجد في إقليم كردستان 17 سداً، أكبرها سدود دربنديخان ودوكان ودهوك.

وقد أعلنت إدارة كرميان هذه السنة رسمياً سنة جفاف بسبب شحة الأمطار، كما أن قسماً آخر من الأراضي الزراعية وخاصة في محافظة دهوك وقسم من محافظة أربيل بات مهدداً بالجفاف هذه السنة.

وتشير إحصائية لوزارة الموارد المائية العراقية إلى أن الوزارة كانت تخطط في بداية الموسم لزراعة 5 ملايين دونم، لكن شحّة الأمطار والجفاف أديا إلى انخفاض هذه المساحة إلى النصف، الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى اتخاذ قرار تسلّم كل محصول الحنطة لهذه السنة من الفلاحين.