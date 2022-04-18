التعليم العالي الكوردستانية تكافئ الطلبة الاوائل في الدراسة المسائية بإعفائهم من الاجور الدراسية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعفاء الطلبة الثلاثة الاوائل في الدراسة المسائية من جميع الاجور الدراسية اسوة بنظرائهم في الدراسة الصباحية.

وجاء في كتاب للوزارة، تم أعمامه الى جميع الجامعات الحكومية يقضي بأنه أسوة بالطلبة الصباحيين فإن الطلبة الثلاثة الاوائل (الاول والثاني والثالث) في الدراسة المسائية، يعفون من جميع الأجور الدراسية للعام الدراسي 2021-2022 لجميع المراحل”.