نهار رمضان.. القبض على 6 أشخاص احتسوا المشروبات الكحولية “علنا” في اربيل

اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ستة متهمين باحتساء المواد المسكرة خلال نهار شهر رمضان في احد الاماكن العامة وسط اربيل.

وجاء في بيان للمديرية، ان قسم شرطة النجدة القى القبض على ستة متهمين قاموا باحتساء المشروبات الكحولية في احدى الساحات العامة خلال أيام شهر رمضان.

واوضح البيان ان المتحدث باسم شرطة اربيل اربيل هوكر عزيز، اكد ان قسم شرطة النجدة القى القبض على ستة متهمين وهم كل من(ر. م. م.) و (ک. ج. ع.) و (ف. م. م.) و (ک. ک. ح.) و (هـ. ع. ڕ.) و (ف. ع. ع.) بتهمة احتساء المشروبات الكحولية في ساحة افين في حي هفالان خلال شهر رمضان.

واضاف البيان؛ ان عزير اشار الى ان الشرطة قامت بضبط سيارة من نوع شوفرليت اوبترا مع المواد الكحولية وسلمت الى مركز شرطة سروران بهدف تنظيم اوراق تحقيقية وتحويلها الى المحكمة.