الكاظمي يصدر توجيهات لتعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهاب

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهات لتعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون الذين استعرضوا سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره”.

وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية المعنية والمكلّفة بالواجبات الميدانية، بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان المبارك”.

ووجه القائد العام بحسب البيان بتكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون.