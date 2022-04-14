الرئيس بارزاني: جريمة الأنفال من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية

قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، ان حملة الأنفال التي شنها رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين ضد الكورد وراح ضحيتها عشرات آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية تعد “من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها”.

ونشر الرئيس بارزاني على حسابه في موقع تويتر ان “جريمة الأنفال تُعد من أكثر الأحداث وحشيّة في تاريخ الدولة العراقية خلال القرن الماضي”.

وتأتي تصريحات الرئيس بارزاني بمناسبة مرور 34 عاما على حملات الأنفال.

واكد الرئيس بارزاني على أنه “من واجب الحكومة العراقية التعويض عن الجرائم الكبرى التي ارتكبت ضد الشعب الكوردي”.