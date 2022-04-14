اربيل.. اعتقال شخص هدد وابتز 9 فتيات جامعيات

افاد المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز يوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم اقدم على تهديد وابتزاز أكثر من 9 فتيات جامعيات في المدينة.

وقال المقدم عزيز في تصريح ادلى به للصحفيين: إن قواتنا في مديرية شرطة اربيل تلقت معلومات دقيقة حول متهم قام باختراق صفحة على تطبيق “سناب شات” لفتاة ليقوم من خلالها بتهديد 9 فتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عزيز؛ ان القوات الامنية ألقت القبض على المتهم، مشيرا الى ان التحقيقات جارية معه لإحالته إلى القضاء.