أبريل 15, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اربيل.. اعتقال شخص هدد وابتز 9 فتيات جامعيات

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

اربيل.. اعتقال شخص هدد وابتز 9 فتيات جامعيات

افاد المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز يوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم اقدم على تهديد وابتزاز أكثر من 9 فتيات جامعيات في المدينة.

وقال المقدم عزيز في تصريح ادلى به للصحفيين: إن قواتنا في مديرية شرطة اربيل تلقت معلومات دقيقة حول متهم قام باختراق صفحة على تطبيق “سناب شات” لفتاة ليقوم من خلالها بتهديد 9 فتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عزيز؛ ان القوات الامنية ألقت القبض على المتهم، مشيرا الى ان التحقيقات جارية معه لإحالته إلى القضاء.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi